АХЛ: форвард Михаил Воробьёв сумел забросить свою первую шайбу в лиге

Нападающий «Уилкз Бэрри» Михаил Воробьёв в матче с «Лихай-Вэлли» забросил свою первую шайбу в Американской хоккейной лиге.



Воробьёв отличился за три с половиной минуты до окончания основного времени, сделав счёт 4:3 в пользу своей команды.



Теперь на счету Воробьёва шесть (1+5) очков в 11 матчах и коэффициент полезности «+1». В прошлом сезоне Воробьёв играл в КХЛ за «Салават Юлаев», забросил три шайбы в 44 матчах, а также завоевал бронзу на молодёжном чемпионате мира в составе сборной России. Нападающий был задрафтован «Филадельфией» в 2015 году под общим 105-м номером.

Справка «Чемпионата»



родился 5 января 1997 года. Воспитанник уфимского «Салавата Юлаева». В прошлом сезоне нападающий выступал в КХЛ, записав на свой счёт три шайбы в 44 встречах.



Воробьёв был задрафтован «Филадельфией Флайерз» в 2015 году под общим 105-м номером. В нынешнем чемпионате он выступает в Американской хоккейной лиге, где набрал шесть (1+5) очков в 11 матчах.



Форвард завоевал бронзу на молодёжном чемпионате мира в составе сборной России.

Михаил Воробьёв родился 5 января 1997 года. Воспитанник уфимского «Салавата Юлаева». В прошлом сезоне нападающий выступал в КХЛ, записав на свой счёт три шайбы в 44 встречах.Воробьёв был задрафтован «Филадельфией Флайерз» в 2015 году под общим 105-м номером. В нынешнем чемпионате он выступает в Американской хоккейной лиге, где набрал шесть (1+5) очков в 11 матчах.Форвард завоевал бронзу на молодёжном чемпионате мира в составе сборной России.