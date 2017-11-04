Шумаков: не удивлён реакции болельщиков «Сибири», нас давным-давно разлюбили

Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков рассказал о победе над «Сибирью» (5:1) и реакции болельщиков на его гол.



«В Новосибирске всегда приятно играть. Неважно, за «Сибирь» ты выходишь на лёд или против. Всё равно это атмосфера передаётся, энергетика стадиона чувствуется всеми. Сердце ёкало. Я же шесть лет здесь провёл! Волновался очень сильно, особенно в начале матча. Потом вкатился, стало полегче.Специально ли так гол отмечал? Нет, я просто так всегда праздную. Но как-то непонятно получилось. Не то чтобы зря, ничего такого я не сделал. Я слышал, что зрители были недовольны, «букали» в мой адрес, но этому я не удивлён. Нас давным-давно уже разлюбили», — сказал Шумаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.



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