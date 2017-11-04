Новиков: Шипачёв решил не биться в закрытую дверь, собрал вещи и поехал

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о возвращении Вадима Шипачёва в Россию.



“Как говорят, есть хорошие и отрицательные примеры. Плохой опыт — это тоже опыт. Всё-таки Шипачёв — специфический игрок по своим физическим данным. Предполагать то, что ему будет легко в НХЛ, сложно. Хотя его и называли русским Кросби, я думаю, что это завышенная оценка. Это способный игрок, и я считаю, что он правильно поступил, что он захотел себя почувствовать на самом высоком уровне хоккея. Но, к сожалению, у него не получилось. Это не значит то, что он не способен играть на таком уровне. Здесь может быть стечение обстоятельств, удача, стиль команды. Разные могут быть причины. Но получилось то, что получилось.



Сдался ли Шипачёв? Может быть, это слово не совсем подходит. Возможно, он решил, что биться там в закрытую дверь смысла нет, а в России его ждут. Наверное, поэтому он собрал вещички и поехал. Не переоценён ли уровень КХЛ? Плотникова и Калинина, которых я знал по сборной, нельзя назвать топовыми игроками. Это просто хорошие хоккеисты с силовым уклоном. Поэтому я бы не сказал, что они переоценены. Это трудолюбивые и хорошие хоккеисты, но не более того. Они могли бы закрепиться в НХЛ, но они не обладают талантом условного Радулова. То, что ребята хотят себя попробовать на этом уровне, делает им честь, потому что это высшая точка хоккея”, — сказал Новиков в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Уткиным.



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