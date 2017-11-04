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175 лет назад 2016
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Форвард СКА Ковальчук не примет участие в матче с «Торпедо» из-за травмы

Хоккей

Тренер петербургского СКА Владимир Федосов рассказал о подготовке к встрече с нижегородским «Торпедо».

«Выводы после игры со „Спартаком“? Выводы делаются после каждого матча. Не каждая игра у нас получалась, хоть и выигрывали. Всё равно ошибки были. И во встрече против «Спартака» — то же самое.

Илья Ковальчук сегодня не сыграет. У него небольшое повреждение верхней части тела. Но ничего страшного там нет. У нас сейчас будет перерыв. Отдохнем, проведём небольшие сборы – он будет готов», — приводит слова Федосова официальный сайт СКА.

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Источник: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург) Сообщить об ошибке
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