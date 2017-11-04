Форвард СКА Ковальчук не примет участие в матче с «Торпедо» из-за травмы

Тренер петербургского СКА Владимир Федосов рассказал о подготовке к встрече с нижегородским «Торпедо».



«Выводы после игры со „Спартаком“? Выводы делаются после каждого матча. Не каждая игра у нас получалась, хоть и выигрывали. Всё равно ошибки были. И во встрече против «Спартака» — то же самое.



Илья Ковальчук сегодня не сыграет. У него небольшое повреждение верхней части тела. Но ничего страшного там нет. У нас сейчас будет перерыв. Отдохнем, проведём небольшие сборы – он будет готов», — приводит слова Федосова официальный сайт СКА.

«Магнитка» выиграет после отставки Воробьёва. Прогнозы на игровой день КХЛ “Спартак” выиграет в дерби, СКА не проиграет второй раз подряд, а “Магнитка” победит в Екатеринбурге.