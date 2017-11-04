До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Нападающий Микс Индрашис переходит из рижского «Динамо» в «Куньлунь»

Хоккей

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Микс Индрашис переходит из рижского «Динамо» в китайский «Куньлунь Ред Стар». Форвард, помимо действующего контракта до конца нынешнего сезона, продлил соглашение ещё на один год.

27-летний хоккеист провёл в нынешнем чемпионате 28 игр, записав на свой счёт 15 (8+7) результативных баллов при показателе полезности "-6" и 16 минутах штрафного времени, в среднем проводя на льду около 19 минут за встречу.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

«Магнитка» выиграет после отставки Воробьёва. Прогнозы на игровой день КХЛ
“Спартак” выиграет в дерби, СКА не проиграет второй раз подряд, а “Магнитка” победит в Екатеринбурге.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Динамо Рига Микс Индрашис
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент