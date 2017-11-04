Нападающий Микс Индрашис переходит из рижского «Динамо» в «Куньлунь»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Микс Индрашис переходит из рижского «Динамо» в китайский «Куньлунь Ред Стар». Форвард, помимо действующего контракта до конца нынешнего сезона, продлил соглашение ещё на один год.



27-летний хоккеист провёл в нынешнем чемпионате 28 игр, записав на свой счёт 15 (8+7) результативных баллов при показателе полезности "-6" и 16 минутах штрафного времени, в среднем проводя на льду около 19 минут за встречу.



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