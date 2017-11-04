Беспалов: «химию» в «Спартаке» не употребляем, играем от простоты

Голкипер «Спартака» Никита Беспалов прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне. Сейчас московский клуб находится рядом с зоной плей-офф.



«В чём был секрет победной серии „Спартака“, в игровой «химии»? «Химию» мы никакую не употребляем! Да нет секрета никакого. Играли от простоты, делали всё, что говорили тренеры. Желательно так и продолжить.



Поддержка болельщиков? Это обязательно нужно отметить. У нас отличная аудитория, много народу на матчах. Я переезжал в Москву из Новосибирска, а там такие болельщики… Не сравнить ни с чем, ни с кем! Переезжал и думал: «Как же так, уезжаю от такой нереальной поддержки!» Но был приятно удивлён, когда узнал спартаковских зрителей. В прошлом году по 6 000 на стадионе собиралось, в этом году было 9 600, когда с «Динамо» играли. То есть люди ходят, поддерживают. Наши фанаты постоянно «пробивают» выезды. Спасибо им огромное! Даже когда у нас неудачные серии, «Спартак» не остаётся без поддержки, трибуны подбадривают», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

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