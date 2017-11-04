Тихонов: будет странно, если Россия не поедет на ОИ-2018, вся страна ждёт Игр

Нападающий петербургского СКА Виктор Тихонов поделился мнением о возможном непопадании России на Олимпийские игры – 2018.



«Если Россия не поедет, это будет очень странно. Вся страна ждёт Игры, без России это будет уже не Олимпиада. Надеюсь, все будет нормально, и наша страна в полном составе сможет выступить.



Чего жду от матча с „Торпедо“? Они традиционно очень быстро начинают. Нужно перетерпеть первые 10 минут, а потом уже навязывать свою игру, вернуться к тому, что у нас получалось раньше: движение, агрессивный хоккей», — цитирует Тихонова официальный сайт СКА.

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