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175 лет назад 2016
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Тихонов: будет странно, если Россия не поедет на ОИ-2018, вся страна ждёт Игр

Хоккей

Нападающий петербургского СКА Виктор Тихонов поделился мнением о возможном непопадании России на Олимпийские игры – 2018.

«Если Россия не поедет, это будет очень странно. Вся страна ждёт Игры, без России это будет уже не Олимпиада. Надеюсь, все будет нормально, и наша страна в полном составе сможет выступить.

Чего жду от матча с „Торпедо“? Они традиционно очень быстро начинают. Нужно перетерпеть первые 10 минут, а потом уже навязывать свою игру, вернуться к тому, что у нас получалось раньше: движение, агрессивный хоккей», — цитирует Тихонова официальный сайт СКА.

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Источник: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург) Сообщить об ошибке
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