Бадюков: история Шипачёва — не пример для других, в НХЛ дают несколько шансов

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков считает, что история с возвращением нападающего Вадима Шипачёва из НХЛ не должна отпугнуть других российских игроков от попыток заиграть за океаном.



«Отпугнёт ли история Шипачёва других российских игроков от поездки в НХЛ? Нет, я так не думаю. Это личный пример и личная история для каждого. Я считаю, что Вадим поторопился, но, может быть, здесь сказались какие-то семейные неурядицы, незнание английского языка, нежелание перешагнуть через себя и войти в дискомфортное состояние. Вдобавок у Вадима появился шанс поехать на Олимпиаду и продемонстрировать, что он выше того, чтобы ехать в фарм-клуб. Может быть, он почувствовал к себе особенное отношение. Всей ситуации мы не знаем, но это не должно говорить другим игрокам о том, что вот, мол, НХЛ — это какая-то космическая лига, а в КХЛ можно набирать кучу очков, и за океаном нужно всё заново доказывать. Так и есть, но нельзя говорить, что там уровень другой. Для каждого игрока ситуация индивидуальна. Думаю, что и сам Вадим из этой ситуации для себя что-то почерпнёт, потому что у него теперь будет опыт. Мы можем взять пример Дадонова, у которого хорошие партнёры, и он сам попал к нормальному тренеру, который в него верит и не требует от него выполнения сверхзадач. Человек готов работать и принять те условия, с которыми он немножко знаком. А Вадим не захотел выводить себя и свою семью из зоны комфорта.



На мой взгляд, если ты большой спортсмен и хочешь многого добиться в этой жизни, ты должен попытаться через себя перешагнуть. Лично мне было интересно посмотреть на то, чем закончится вся эта история. Мне кажется, Шипачёву можно было ещё попытаться. В НХЛ всегда дают несколько шансов. Мало историй, когда игроку давали один шанс, он его не использовал, и ему говорили: “До свидания”. Вадиму давали бы шансы, пока он окончательно не определился. С первым из них он справился, забросив шайбу. А дальше он посчитал, что ему нечего доказывать. На мой взгляд, Шипачёв поторопился.



Изначально специалисты видят, какого уровня каждый игрок. При всём уважении к Серёге Калинину, которого я очень хорошо знаю, и Плотникову было понятно, что они не игроки первого звена топовых команд в КХЛ, а в НХЛ тем более. Это игроки третьей-четвёртой пятёрки, и при удачном стечении обстоятельств они могли бы выйти на тот уровень. Но изначально они не ехали на первую половину состава. В четвёртом звене от них требовалась работа в меньшинстве, и им давали не более десяти минут игрового времени. Приехав обратно, они показывают тот же хоккей. А Шипачёв — человек первого-второго звена. И специалисты говорили, что в НХЛ у него будет либо место в ведущих тройках, либо ничего. Так оно и вышло. Конкуренция среди центральных нападающих читалась. Вадим не захотел вгрызаться зубами в состав и любыми способами доказывать, что на этом уровне он готов делать всё что угодно, лишь бы играть хотя бы в третьем-четвёртом звене, не говоря уже о первом-втором», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владислав Уткин.

Не звёздный час. 6 русских, поступки которых обсуждала вся НХЛ И не только НХЛ. Шипачёв теперь в этой компании.