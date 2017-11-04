Доус — о своей нынешней результативности: иногда всё это кажется сном

Нападающий «Барыса» Найджел Доус поделился мнением о своей игре в нынешнем сезоне КХЛ. 32-летний нападающий в 26 играх набрал 38 (28+10) результативных баллов.



«Я провожу невероятный сезон? Иногда это всё кажется сном. Иногда всё идёт как ты хочешь, ты в отличной физической форме, и тогда ты здорово играешь. Но, как у всех, бывают взлёты и падения, поэтому нужно наслаждаться моментом и много трудиться, когда всё идёт не так, как нужно. Я думаю, что вся команда довольна тем, как сегодня идут дела. Мы отлично дополняем друг друга. Все стараются играть хорошо, надо продолжать много работать, ведь сезон в самом разгаре.



Осталась ли у меня мечта? Всегда хотел играть в хоккей, в НХЛ. Сейчас хочу продолжать играть в хоккей, то есть делать то, что люблю. Когда это всё же закончится, мне надо будет подумать, что буду делать дальше. Но прямо сейчас я фокусируюсь на хоккее и на своей семье, на том, чтобы воспитать своего сына и просто наслаждаться жизнью. Я хочу продолжать так жить», — цитирует игрока «Объектив.kz».