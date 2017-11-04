С. Зубов: рады победе, но у «Сочи» опять небольшие проблемы с меньшинством

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал гостевую победу своей команды в матче с «Куньлунь Ред Стар» (4:3).



«Рады победе, встречались с достойным соперником. Опять у нас небольшие проблемы с меньшинством. Радует, что хорошо начали. Это было самое главное, на что мы делали упор, невзирая на то, что это вторая игра нашего выезда здесь — на Дальнем Востоке. Поздравляю команду и всех ребят с победой. Не получается игра в меньшинстве? Мы работаем над этим, где-то нам не везёт, в целом мониторим эту ситуацию», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Куньлунь» отыгрался с 0:3 за 10 минут, но потерпел поражение от «Сочи»