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175 лет назад 2016
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С. Зубов: рады победе, но у «Сочи» опять небольшие проблемы с меньшинством

Хоккей

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал гостевую победу своей команды в матче с «Куньлунь Ред Стар» (4:3).

«Рады победе, встречались с достойным соперником. Опять у нас небольшие проблемы с меньшинством. Радует, что хорошо начали. Это было самое главное, на что мы делали упор, невзирая на то, что это вторая игра нашего выезда здесь — на Дальнем Востоке. Поздравляю команду и всех ребят с победой. Не получается игра в меньшинстве? Мы работаем над этим, где-то нам не везёт, в целом мониторим эту ситуацию», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Куньлунь» отыгрался с 0:3 за 10 минут, но потерпел поражение от «Сочи»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Куньлунь Ред Стар ХК Сочи Сергей Зубов
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