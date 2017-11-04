Кинэн: я поставил «Куньлунь» в трудное положение, заставив играть «3 на 5»

Главный тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прокомментировал домашнее поражение своей команды от «Сочи» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Это был трудный матч. Я поставил команду в трудное положение, заставив её играть „3 на 5“, когда пытался объяснить судьям, что они не того игрока сажают на скамейку штрафников. Я извинился и извиняюсь ещё раз за это перед командой. В итоге, это, конечно, сильно отразилось на игре.



Много проигрываем? Поражения все у нас либо по буллитам, либо с разницей в одну шайбу. Будем улучшать исполнение буллитов и работать над реализацией моментов. Микс Индрашис? Вопрос ещё не решён, мы изучаем все возможности, пока официально ещё ничего не произошло», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Куньлунь» отыгрался с 0:3 за 10 минут, но потерпел поражение от «Сочи»