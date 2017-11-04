Хиетанен вернулся в состав московского «Динамо» и сыграет со «Спартаком»

Стали известны составы московских “Динамо” и “Спартака” перед очной встречей. У динамовцев на лёд после травмы вернулся защитник Юусо Хиетанен. Полностью составы команд выглядят следующим образом.
“Динамо” (Москва):
Ерёменко (Райко);
Рылов — Кутейкин, Игумнов — Бойд — Тарасов;
Волков — Никулин, Брюквин — Терещенко — Варнаков;
Вишневский — Корягин, Марковин — Игнатушкин — Алексеев;
Хиетанен — Соловьёв, Яковлев — Казионов — Артюхин.
“Спартак”:
Беспалов (Свенссон);
Калинин — Кулик, Лещенко — Стоа — Радил;
Осипов — Пепеляев, Подшендялов — Дергачёв — Хохлачёв;
Лаюнен — Провольнев, Никонцев — Воронин — Трунёв;
Юдин, Первов, Бобров — Черных — Комаристый.
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