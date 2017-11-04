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175 лет назад 2016
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На матчи ЧМ-2018 в Дании уже продано 120 тысяч билетов

Хоккей

На чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в Дании, уже продано 120 тысяч билетов, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.

В пятницу начался следующий этап реализации билетов — на матчи четвертьфиналов, полуфиналов, матча за 3-е место и на финал. На четвертьфинальные матчи стоимость билетов начинается с 75 евро, на полуфиналы — со 130, а на финал — от 150.

«Мы довольны ходом продаж билетов, они разлетаются очень быстро, надеемся на сохранение динамики», — сообщил председатель Федерации хоккея Дании Хенрик Нильсен.

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Источник: IIHF Сообщить об ошибке
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