На матчи ЧМ-2018 в Дании уже продано 120 тысяч билетов

На чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в Дании, уже продано 120 тысяч билетов, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.
В пятницу начался следующий этап реализации билетов — на матчи четвертьфиналов, полуфиналов, матча за 3-е место и на финал. На четвертьфинальные матчи стоимость билетов начинается с 75 евро, на полуфиналы — со 130, а на финал — от 150.
«Мы довольны ходом продаж билетов, они разлетаются очень быстро, надеемся на сохранение динамики», — сообщил председатель Федерации хоккея Дании Хенрик Нильсен.
Канада молится на КХЛ. Кто сыграет за «кленовых» на Евротуре?
«Куньлунь» стал базовым клубом наших конкурентов по Олимпиаде.