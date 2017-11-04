На матчи ЧМ-2018 в Дании уже продано 120 тысяч билетов

На чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в Дании, уже продано 120 тысяч билетов, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.



В пятницу начался следующий этап реализации билетов — на матчи четвертьфиналов, полуфиналов, матча за 3-е место и на финал. На четвертьфинальные матчи стоимость билетов начинается с 75 евро, на полуфиналы — со 130, а на финал — от 150.

«Мы довольны ходом продаж билетов, они разлетаются очень быстро, надеемся на сохранение динамики», — сообщил председатель Федерации хоккея Дании Хенрик Нильсен.