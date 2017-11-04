«Металлург» обыграл «Автомобилист» в первой игре под руководством Козлова

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» в овертайме, встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ. Магнитогорский клуб выиграл в первом матче под руководством исполняющего обязанности главного тренера Виктора Козлова.



В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами сумели отметиться Евгений Чесалин и Александр Торченюк. В команде гостей голы на свой счёт записали Антон Шенфельд, Денис Кокарев и Андрей Чибисов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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