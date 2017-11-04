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«Металлург» обыграл «Автомобилист» в первой игре под руководством Козлова

Хоккей

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» в овертайме, встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ. Магнитогорский клуб выиграл в первом матче под руководством исполняющего обязанности главного тренера Виктора Козлова.

В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами сумели отметиться Евгений Чесалин и Александр Торченюк. В команде гостей голы на свой счёт записали Антон Шенфельд, Денис Кокарев и Андрей Чибисов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
2 : 3 1:0, 1:2, 0:0, 0:1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Чесалин (Голышев) – 08:32 (5x4), 1:1 – Шенфельд (Эллисон) – 21:40 (5x5), 1:2 – Кокарев (Коварж) – 29:52 (5x4), 2:2 – Торченюк (Михнов) – 36:52 (5x5), 2:3 – Чибисов (Эллисон) – 62:32 (3x3)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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