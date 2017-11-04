Форвард СКА Гусев забросил «хитрую» шайбу, после чего вратаря Лисутина заменили

На десятой минуте матча петербургского СКА и нижегородского «Торпедо» форвард «армейцев» Никита Гусев забросил вторую шайбу своей команды. Нападающий обманул голкипера «Торпедо» Ивана Лисутина, изобразив передачу и бросив вместо этого низом по воротам.



Голкипер после этого гола отправился на скамейку запасных, вместо него вышел Станислав Галимов. В матче идёт перерыв перед вторым периодом, счёт — 2:1 в пользу СКА.

«Магнитка» выиграет после отставки Воробьёва. Прогнозы на игровой день КХЛ “Спартак” выиграет в дерби, СКА не проиграет второй раз подряд, а “Магнитка” победит в Екатеринбурге.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



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