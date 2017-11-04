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175 лет назад 2016
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Форвард СКА Гусев забросил «хитрую» шайбу, после чего вратаря Лисутина заменили

Хоккей

На десятой минуте матча петербургского СКА и нижегородского «Торпедо» форвард «армейцев» Никита Гусев забросил вторую шайбу своей команды. Нападающий обманул голкипера «Торпедо» Ивана Лисутина, изобразив передачу и бросив вместо этого низом по воротам.

Голкипер после этого гола отправился на скамейку запасных, вместо него вышел Станислав Галимов. В матче идёт перерыв перед вторым периодом, счёт — 2:1 в пользу СКА.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК СКА ХК Торпедо Иван Лисутин Никита Гусев
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