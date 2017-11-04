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175 лет назад 2016
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Чернышенко: КХЛ готова поступить, как НХЛ, и не отпустить игроков на Олимпиаду

Хоккей

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал, при каких обстоятельствах КХЛ может отказаться от участия в ОИ-2018.

«Президент нашей страны Владимир Путин на недавнем заседании дискуссионного клуба „Валдай“ подчеркнул, что МОК вынуждают либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Олимпиады. А при любом из этих двух исходов олимпийскому движению будет нанесен серьезный урон. КХЛ с момента основания в своей работе следует правилам ИИХФ и ВАДА и нетерпима к допингу, как и все спортивное сообщество.

Но мы не понимаем ситуацию, когда МОК идет на поводу информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга. В то же время, МОК не смог договориться с НХЛ об участии в Играх, причем эту лигу не контролирует ни ИИХФ, ни ВАДА. Также складывается впечатление, что участие североамериканской лиги на Олимпиадах зависит только от их собственного желания, а не от успеха в переговорах. КХЛ готова ответить соответственно. МОК разрушает существующий спортивный миропорядок», — цитирует Чернышенко «Спорт-экпресс».

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Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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