Крикунов: проиграли из-за грубой ошибки Симакова, вышел играть — играй

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом», в котором его команда уступила со счётом 2:3 ОТ.



«Очень не хотели проигрывать, старались, сорок восемь бросков на двадцать семь. Надо забивать такие моменты. Сейчас даже имели два выхода «один в ноль». В конце грубейшая ошибка Симакова, надо своего игрока держать, догонять, работать, если тебе доверили такое дело. Но, к сожалению, упустили. Опять остались с одним очком, имея вроде большое преимущество.



Что с Гареевым? Похоже, что сотрясение. Ему попали там чисто в голову. Про судей не буду ничего говорить. Сохатский нормально сыграл. Двадцать семь бросков, три гола. Девять бросков на один гол. Вполне приличный результат.Второй овертайм подряд проигрываем из-за грубых ошибок? Да, тут ошибка Симакова была. Надо работать. Вышел играть — так надо играть!



11 ноября Александр Тарханов (главный тренер ФК «Урал». — Прим. «Чемпионата») выйдет на лёд сыграть в благотворительном матче, а я, наверное, нет. У нас там есть две команды, подготовленные и без меня», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в первой игре под руководством Козлова