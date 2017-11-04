В Хабаровске состоялось чествование экс-капитана «Амура» Тарасова

4 ноября перед игрой с уфимским «Салаватом Юлаевым» прошла церемония официального завершения профессиональной карьеры рекордсмена хабаровского «Амура» — Дмитрия Тарасова.



Дмитрий Тарасов родился 13 февраля 1979 года в Хабаровске. Воспитанник школы хоккея «Амур». Дебютировал в составе команды «СКА-Амур» 16 января 1998 года в игре с московским «Динамо». Первый гол за хабаровский клуб забросил также в ворота «Динамо» 9 октября 2000 года.



В Хабаровске выступал в 1997-2006 и 2011-2016 годах. Кроме того, имеет опыт игры за команды «Салават Юлаев», «Динамо», «Спартак» и «Сибирь». В составе уфимского «Салавата Юлаева» стал чемпионом России по хоккею в сезоне-2007/08. Дмитрий Тарасов является рекордсменом «Амура» по количеству проведённых матчей в чемпионатах России (454), набранных очков (157), заброшенных шайб (66) и результативных передач (91). С 2011-го по 2015-й был капитаном команды.

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