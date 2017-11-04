А. Медведев: атакуют по допингу только Россию, КХЛ имеет право отменить перерыв

Член совета директоров КХЛ и СКА Александр Медведев прокомментировал ситуацию с возможным недопуском сборной России на Олимпиаду и отметил, что в таком случае у КХЛ будет полное право отменить перерыв на Игры и не отпустить на турнир других хоккеистов.

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«Любое действие рождает противодействие. Политические игры ведутся вокруг Олимпиады в Корее с планами не допустить нашу олимпийскую команду выступать под своим флагом, дисквалифицировать наших спортсменов. Это политиканство. При всех тех проблемах, которые есть в мировом спорте, связанных с применением допинга, почему-то решили предметом атаки избрать исключительно нашу страну.

КХЛ будет вести речь не о запрете на участие игроков лиги в Играх, а о пересмотре календаря. В таком случае игроки под контрактами не смогут никуда поехать. Юридически это абсолютно правомерно. Если Россия не будет участвовать в Играх, то и перерыв потеряет свой смысл.

Поддерживает ли СКА решение лиги? У клубов своя работа, а у федерации и КХЛ — своя. Если иностранные чиновники хотят уничтожить олимпийское движение, то они находятся на этом пути», — цитирует Медведева ТАСС.