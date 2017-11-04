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Дубль и передача Индрашиса помогли рижскому «Динамо» крупно обыграть «Локомотив»

Хоккей

Рижское «Динамо» одержало крупную победу в матче с «Локомотивом». Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 4:0.

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Авторами заброшенных шайб стали Гунтис Галвиньш (с передачи Микса Индрашиса), Дэнни Кристо и Микс Индрашис, оформивший дубль. Вратарь Янис Калниньш провёл матч на ноль, отразив 36 бросков.

Рижская команда прервала трёхматчевую серию поражений.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
0 : 4 0:1, 0:2, 0:1
Динамо Р
Рига
0:1 – Галвиньш (Редлихс К., Индрашис) – 18:31 (5x4), 0:2 – Индрашис (Мейя) – 34:53 (5x5), 0:3 – Кристо – 38:19 (5x5), 0:4 – Индрашис (Кристо) – 59:25 (5x5)

Видео лучших моментов матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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