Дубль и передача Индрашиса помогли рижскому «Динамо» крупно обыграть «Локомотив»

Рижское «Динамо» одержало крупную победу в матче с «Локомотивом». Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 4:0.
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Авторами заброшенных шайб стали Гунтис Галвиньш (с передачи Микса Индрашиса), Дэнни Кристо и Микс Индрашис, оформивший дубль. Вратарь Янис Калниньш провёл матч на ноль, отразив 36 бросков.
Рижская команда прервала трёхматчевую серию поражений.
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Видео лучших моментов матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.