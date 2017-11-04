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«Нефтехимик» дважды отыгрался в счёте и прервал серию побед «Трактора»

Хоккей

«Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 4:3, челябинцы потерпели первое поражение в последних пяти встречах.

После первого периода гости лидировали со счётом 2:0 благодаря голам Рикарда Йюнге и Александра Рыбакова, однако в начале второй двадцатиминутки «Нефтехимик» смог отыграться. Авторами голов стали Андрей Нестрашил и Эмиль Галимов. Вскоре Максим Якуценя вновь вывел «Трактор» вперёд, но за полторы минуты до конца периода Илья Аркалов сравнял счёт, а менее чем через минуту Андрей Нестрашил оформил дубль, сделав счёт 4:3.

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КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
4 : 3 0:2, 4:1, 0:0
Трактор
Челябинск
0:1 – Йюнге (Виделль, Бэйлен) – 06:07 (5x5), 0:2 – Рыбаков (Кокуёв, Вишневский) – 08:29 (5x5), 1:2 – Нестрашил (Брынцев) – 21:14 (5x4), 2:2 – Галимов (Сергеев, Секстон) – 24:57 (5x5), 2:3 – Якуценя (Кольцов, Вишневский) – 30:09 (5x4), 3:3 – Аркалов (Шарипзянов, Хайруллин) – 38:33 (5x5), 4:3 – Нестрашил (Волгин) – 39:13 (5x5)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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