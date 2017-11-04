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175 лет назад 2016
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«Торпедо» отыграло две шайбы в третьем периоде, но уступило СКА по буллитам

Хоккей

СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 5:4 Б.

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Уже на второй минуте Егор Дугин вывел нижегородцев вперёд, но вскоре Ярно Коскиранта с передачи Вячеслава Войнова сравнял счёт, а затем Никита Гусев реализовал большинство. Во втором периоде гости отыгрались благодаря голу Юрия Сергиенко, но Вячеслав Войнов воспользовался численным преимуществом и сделал счёт 3:2, а на старте третьего игрового отрезка увеличил преимущество «армейцев». Денис Паршин смог сократить отставание до минимума.

Основное и дополнительное время завершились вничью, а в серии буллитов сильнее оказался СКА, решающий гол забил Никита Гусев.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
5 : 4 2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Дугин (Баранцев, Даугавиньш) – 01:47 (5x5), 1:1 – Коскиранта (Войнов, Карпов) – 06:46 (5x5), 2:1 – Гусев (Прохоркин) – 09:20 (5x4), 2:2 – Сергиенко (Дугин, Даугавиньш) – 30:39 (5x5), 3:2 – Войнов (Широков) – 36:28 (5x4), 4:2 – Войнов (Плотников, Калинин) – 41:29 (5x5), 4:3 – Паршин (Галузин) – 49:08 (5x5), 4:4 – Дугин (Даугавиньш, Грачёв) – 55:50 (5x5), 5:4 – Гусев – 65:00 ( ПБ)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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