«Торпедо» отыграло две шайбы в третьем периоде, но уступило СКА по буллитам

СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 5:4 Б.

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Уже на второй минуте Егор Дугин вывел нижегородцев вперёд, но вскоре Ярно Коскиранта с передачи Вячеслава Войнова сравнял счёт, а затем Никита Гусев реализовал большинство. Во втором периоде гости отыгрались благодаря голу Юрия Сергиенко, но Вячеслав Войнов воспользовался численным преимуществом и сделал счёт 3:2, а на старте третьего игрового отрезка увеличил преимущество «армейцев». Денис Паршин смог сократить отставание до минимума.

Основное и дополнительное время завершились вничью, а в серии буллитов сильнее оказался СКА, решающий гол забил Никита Гусев.

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.