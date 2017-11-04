Плотников: будет большим упущением, если сборную России не допустят до Олимпиады

Нападающий СКА Сергей Плотников прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» со счётом 5:4 Б, а также ситуацию с возможным недопуском сборной России на Олимпиаду.

«Стараюсь делать на льду всё, габариты позволяют играть в тело, тем более команде это нужно. С такими боевыми командами, как «Торпедо», нужно показывать зубы. Когда теряешь хороших игроков, это плохо, но у нас квалифицированная команда. Стараемся и без травмированных показывать хороший хоккей. Жалко, что много голов по глупости пропустили. Свои моменты не до конца реализовывали. Если мне отдают, стараюсь забить, а так — стараюсь передачи больше отдавать. Мне кажется, СКА немножко не везёт, пропускаем нелепые контратаки.

Сейчас два выходных, так что до сборной восстановимся. Будем за сборную играть с удовольствием. Неважно, с кем встретимся на Кубке Карьяла, главное — создать боевую команду, которая будет давать результат. Конечно, неприятно, что появились слухи, что Россию могут не допустить до Олимпиады. Будет большим упущением, если сборной России не будет на этой Олимпиаде», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.