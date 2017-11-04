Знарок: времени на отдых нет, ситуация с травмированными у СКА сложная

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» со счётом 5:4 Б.

«Играли лучше, чем со «Спартаком». К сожалению, отдали игру, очко отдали. В конце были ошибки, над которыми надо работать. А так, всех — с победой. Атмосфера у нас всегда классная. Времени на отдых совсем нет, практически вся команда уезжает в сборные, остаётся всего один человек. Здесь работать будет не с кем. Ситуация с травмированными сложная, до этого планы были по подготовке, но как есть, так есть», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.