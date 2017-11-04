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175 лет назад 2016
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Скудра — о поражении от СКА: было много позитивных моментов, «Торпедо» терпело

Хоккей

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Встреча завершилась со счётом 4:5 Б.

«Тяжелый матч, атмосфера классная во дворце была. Она заставила нас играть до конца. Не бросили играть при счёте 2:4, много позитивных моментов было в матче, играли неплохо. Надо было много работать в обороне, терпеть. Когда появился шанс поиграть чуть больше с шайбой, нам это удалось», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

«Торпедо» отыграло две шайбы в третьем периоде, но уступило СКА по буллитам
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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