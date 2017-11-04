Скудра — о поражении от СКА: было много позитивных моментов, «Торпедо» терпело

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Встреча завершилась со счётом 4:5 Б.

«Тяжелый матч, атмосфера классная во дворце была. Она заставила нас играть до конца. Не бросили играть при счёте 2:4, много позитивных моментов было в матче, играли неплохо. Надо было много работать в обороне, терпеть. Когда появился шанс поиграть чуть больше с шайбой, нам это удалось», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.