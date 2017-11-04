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175 лет назад 2016
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Зубарев: последние игры СКА проходят в тяжёлой обстановке, не хватает лидеров

Хоккей

Защитник СКА Андрей Зубарев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» со счётом 5:4 Б, а также вызов в сборную России на Кубок Карьяла.

«После тренировок отрабатываем буллиты ради удовольствия. Сегодня тренерский штаб дал установку. Что-то есть отработанное. Последние игры у нас в тяжёлой обстановке проходят, ребят не хватает. Все живые играли, не хватает лидеров, в последних матчах много несобранных отрезков. Нужно желание и время исправить. С физикой проблем нет. Сейчас в СКА все понемножку берут лидерство.

Ожидал ли вызова на Кубок Карьяла? Как и все игроки, всегда надеешься, что тебя заметят и придёт вызов в сборную. Всегда ожидаешь только хорошего», — передаёт слова Зубарева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

«Торпедо» отыграло две шайбы в третьем периоде, но уступило СКА по буллитам
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей ХК СКА ХК Торпедо Андрей Зубарев Евротур
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