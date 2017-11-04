Рылов – об удалении в ОТ: «рыбки» не было, не знаю, с чего судьи это взяли

Защитник московского “Динамо” Яков Рылов прокомментировал поражение в матче со “Спартаком” (1:2 Б) и своё удаление за симуляцию в овертайме, когда его сбил Александр Хохлачёв. Оба игрока получили по две минуты.

«Нам сейчас надо гол забить. Какую-нибудь шайбу закопать, а дальше, может быть, пойдёт. Пока с реализацией у нас всё плохо, и из-за этого у нас получаются такие невзрачные игры, потому что забить не можем. На протяжении многих игр не можем забить в большинстве. Мы работаем над этим, но пока что реализовать численное преимущество не получается.

Что случилось в моменте с Хохлачёвым? Вы спросите у судей, что там было. Те, кто сидел на лавке, сказали, что это чистые две минуты. Никаких “рыбок” не было. Не знаю, с чего судьи это взяли, но не моё дело это комментировать”, — передаёт слова Рылова корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

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Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.