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175 лет назад 2016
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Болельщики СКА подарили Ковальчуку шапку-ушанку в честь хет-трика в матче с ЦСКА

Хоккей

Нападающий СКА Илья Ковальчук опубликовал в своём «инстаграме» фото в шапке-ушанке, которую болельщики питерской команды подарили ему в честь хет-трика в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА.

«Вот такими шапками поздравляют любимые болельщик с хет-триком! Спасибо вам за поддержку и приятные слова! Нам это очень важно. Мы — одна семья», — написал Ковальчук.

Матч ЦСКА – СКА состоялся 23 октября в Москве и завершился победой питерцев со счётом 5:2.

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Большой вклад в победу СКА внёс и другой звёздный форвард – Павел Дацюк.

Фото можно посмотреть также на странице Ильи Ковальчука в «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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