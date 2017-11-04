До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Северсталь» на выезде обыграла минское «Динамо»

Хоккей

«Северсталь» одержала победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Встреча, проходившая в столице Беларуси, завершилась со счётом 2:1.

«Магнитка» выиграет после отставки Воробьёва. Прогнозы на игровой день КХЛ
“Спартак” выиграет в дерби, СКА не проиграет второй раз подряд, а “Магнитка” победит в Екатеринбурге.

В первом периоде счёт открыл Александр Евсеенков, а в середине заключительной двадцатиминутки Сергей Монахов увеличил преимущество гостей. Джек Скилле через минуту отыграл одну шайбу, но большего хозяева не добились.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
1 : 2 0:1, 0:0, 1:1
Северсталь
Череповец
0:1 – Евсеенков (Верёвкин, Земченко) – 14:44 (5x5), 0:2 – Монахов – 51:39 (5x5), 1:2 – Скилле (Граньяни, Павлович) – 52:40 (5x5)

Видео лучших моментов матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск ХК Северсталь
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент