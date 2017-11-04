«Северсталь» на выезде обыграла минское «Динамо»

«Северсталь» одержала победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Встреча, проходившая в столице Беларуси, завершилась со счётом 2:1.

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В первом периоде счёт открыл Александр Евсеенков, а в середине заключительной двадцатиминутки Сергей Монахов увеличил преимущество гостей. Джек Скилле через минуту отыграл одну шайбу, но большего хозяева не добились.

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Видео лучших моментов матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.