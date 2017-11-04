Хохлачёв — о секрете преображения “Спартака”: у нас нет «пассажиров»

Нападающий “Спартака” Александр Хохлачёв после победы в серии буллитов в матче с московским “Динамо” (2:1) поделился мнением о текущей форме красно-белых. Команда выиграла семь из последних восьми матчей.

“Мы не учитывали то, что сегодня могли вытеснить “Динамо” из восьмёрки. Была одна задача — выиграть в основное время. Мы не должны были сегодня пропускать за две минуты до конца третьего периода и отдавать победу в основное время. Чуть-чуть не дотерпели, но хорошо, что победили в серии буллитов. Согласен ли, что в моменте с Рыловым меня справедливо удалили? Не знаю, судья дал штраф и мне, и ему, значит, нарушение было с обеих сторон. Конечно, победа в Питере придала нам уверенности, но мы и до этого здорово играли. В Минске, наверное, чуть-чуть не пошла игра, но, кроме этого, в последних семи-восьми матчах мы хорошо играем.

В чём секрет преображения “Спартака”? Все стараются, бьются, играем без «пассажиров». Перерыв нам не повредит. Наоборот, отдохнём, поработаем над физическими кондициями и будем играть ещё лучше.

Мы хорошо играем с Дергачёвым и Подшендяловым, я доволен. Проставились ли мы с Дергачёвым за победу в матче с бывшей командой? Прошло только два дня, ещё не успели. Дорого ли нам это обойдётся — секрет.

Не знаю, могу ли вернуться в «Бостон». Летом закончится контракт со “Спартаком”, и тогда уже будем решать”, — передаёт слова Хохлачёва корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.