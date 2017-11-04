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175 лет назад 2016
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Контракт Шипачёва с «Вегасом» должен быть расторгнут 6 ноября

Хоккей

НХЛ и НХЛПА пришли к решению, связанному с уходом нападающего Вадима Шипачёва из «Вегас Голден Найтс». Как сообщает инсайдер ESPN Пьер ЛеБрюн, бумаги ещё не оформлены, но контракт должен быть расторгнут уже 6 ноября, при этом Шипачёв объявит о завершении карьеры в НХЛ.

30-летний Шипачёв весной 2017 года подписал с «Вегасом» двухлетний контракт на $ 9 млн. Перед началом сезона он был формально отправлен в АХЛ. В НХЛ сыграл три матча и забил один гол, после чего его повторно отправили в фарм-клуб. Он прибыл в расположение «Чикаго Вулвз» и провёл несколько тренировок, однако затем без разрешения руководства уехал в Лас-Вегас к семье.

«Рыцари» дисквалифицировали Шипачёва, а его агент стал искать варианты обмена. Позднее стало известно, что Шипачёв расторгнет контракт с «Вегасом». Форвард уже вернулся в Россию.

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И не только НХЛ. Шипачёв теперь в этой компании.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вадим Шипачёв Вегас Голден Найтс
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