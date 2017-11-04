Дугин: в равных составах «Торпедо» играло лучше СКА, но сказались удаления

Нападающий «Торпедо» Егор Дугин прокомментировал поражение в матче со СКА (4:5 Б) и свои 3 (2+1) очка.



«Позитивный момент сегодняшнего матча — забросили четыре шайбы и проявили характер. Перед третьим периодом поговорили с ребятами, мы должны были переламывать ситуацию. Рано или поздно это должно было произойти.



В плане моей результативности это лучший день рождения в карьере. Но лучшим подарком стала бы победа команды. По моему мнению, в равных составах мы играли намного лучше соперника и могли побеждать в основное время. Сказались удаления, где-то не хватило силёнок.



Хочется извиниться перед болельщиками за не очень удачную игру в последних матчах. Будем надеяться, что эта игра станет переломным моментом, что удача повернётся к нам лицом и мы сможем порадовать наших болельщиков в ближайших матчах», — цитирует Дугина пресс-служба клуба.

«Торпедо» отыграло две шайбы в третьем периоде, но уступило СКА по буллитам