Три сейва Василевского и два — Бобровского попали в число лучших в НХЛ в октябре

НХЛ опубликовала подборку лучших вратарских спасений октября.

В видео попали два спасения вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского — на Адриане Кемпе в матче с «Лос-Анджелес Кингз» и Блэйке Уилере в матче с «Виннипег Джетс», а также три сейва голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, который отразил броски Патрика Хёрнквиста и Карла Хагелина в матчах с «Питтсбург Пингвинз», и Тайлера Чорни в матче с «Вашингтон Кэпиталз».

Также были отмечены удачные действия Оскара Данска, Девана Дубника, Кэма Тальбо, Петера Будая, Джейка Аллена, Хенрика Лундквиста, Джеймса Раймера, Фредерика Андерсена, Мэтта Мюррея, Мартина Джонса, Скотта Дарлинга, Джонатана Куика и других вратарей.

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