«Оттава» — «Вегас»: шайба попала вратарю Андерсону в горло

Во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Оттавой Сенаторз» и «Вегас Голден Найтс» шайба попала вратарю «сенаторов» Крэйгу Андерсону в горло.



Защитник «рыцарей» Брэйден Макнэбб нанёс сильный бросок с синей линии и попал голкиперу под маску. Андерсон сразу же потянулся к горлу, шайба вышла из зоны «Оттавы», и игра была остановлена. Вратарь долго не мог подняться, ему потребовалась помощь врачей. Запасной голкипер Майк Кондон приготовился его заменить, но этого не потребовалось. Следует отметить, что Андерсон не носит на маске защиту для горла.

В матче идёт третий период, «Вегас» ведёт со счётом 4:2.

Видео эпизода можно посмотреть на сайте Sportsnet.