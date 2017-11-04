«Вегас» в гостях одолел «Оттаву», Хаула и Маршессо набрали по три очка

«Вегас Голден Найтс» одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз». Встреча завершилась со счётом 5:4, «рыцари» прервали серию поражений из трёх матчей. Форвард Эрик Хаула сделал дубль и одну передачу, Джонатан Маршессо также набрал 3 (1+2) очка.



После первого периода гости лидировали благодаря голу Алекса Така в большинстве, однако на 21-й минуте Марк Стоун сравнял счёт. Вскоре Эрик Хаула вновь вывел «Вегас» вперёд, на что хозяева ответили голом Александра Барроуза. Затем Джонатан Маршессо реализовал большинство, сделав счёт 3:2, а в третьей двадцатиминутке Вильям Карлссон и Эрик Хаула увеличили преимущество «Вегаса». Райан Дзингел смог отыграть одну шайбу, а Эрик Карлссон сократил отставание до минимума, но сравнять счёт «Оттава» не смогла.

Этот странный «Вегас». Как команда-новичок стала открытием сезона НХЛ Они всё время выигрывают, даже с третьим вратарём без опыта игры в НХЛ.

Видео второго гола Хаулы можно посмотреть также в «твиттере» «Вегас Голден Найтс».