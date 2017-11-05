«Вашингтон» выиграл в Бостоне, Овечкин забил с передач Кузнецова и Орлова

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» добились победы над «Бостон Брюинз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра в «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 3:2.



На восьмой минуте Том Уилсон вывел столичную команду, спустя шесть минут капитан Александр Овечкин удвоил преимущество «Вашингтона», забросив свою 11-ю шайбу в сезоне после передач Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. В начале второго периода Давид Пастрняк отличился в составе «Бостона», однако перед втором перерывом Уилсон оформил дубль.



За две с половиной минуты до окончания основного времени свою вторую шайбу забросил и Пастрняк, однако на большее хозяев не хватило.

Эпизод со взятием ворот в исполнении Овечкина доступен для просмотра в официальном «твиттере» НХЛ.