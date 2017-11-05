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«Вашингтон» выиграл в Бостоне, Овечкин забил с передач Кузнецова и Орлова

Хоккей

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» добились победы над «Бостон Брюинз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра в «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 3:2.

На восьмой минуте Том Уилсон вывел столичную команду, спустя шесть минут капитан Александр Овечкин удвоил преимущество «Вашингтона», забросив свою 11-ю шайбу в сезоне после передач Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. В начале второго периода Давид Пастрняк отличился в составе «Бостона», однако перед втором перерывом Уилсон оформил дубль.

За две с половиной минуты до окончания основного времени свою вторую шайбу забросил и Пастрняк, однако на большее хозяев не хватило.

Эпизод со взятием ворот в исполнении Овечкина доступен для просмотра в официальном «твиттере» НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2 : 3 0:2, 1:1, 1:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Уилсон (Эллер, Стивенсон) – 07:01 (5x5), 0:2 – Овечкин (Кузнецов, Орлов) – 13:06 (5x5), 1:2 – Пастрняк (Бержерон, Круг) – 23:37 (5x5), 1:3 – Уилсон (Орпик) – 38:50 (5x5), 2:3 – Пастрняк (Маршан, Круг) – 57:28 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Давид Пастрняк Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей
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