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«Сент-Луис» победил «Торонто», Тарасенко отметился голом, Пьетранджело — двумя

Хоккей

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» одержали победу над гостями из «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, результат игры — 6:4.

Гости выиграли первый период благодаря точному броску Андреаса Боргмана. Во втором периоде хозяева забили трижды — Владимир Тарасенко забросил свою седьмую шайбу в сезоне, ещё по голу на счету Джоэла Эдмундсона и Алекса Пьетранджело. В третьем периоде соперники забросили по три шайбы, в частности, Пьетранджело оформил дубль, продлив серию поражений «Торонто» до двух матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
6 : 4 0:1, 3:0, 3:3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Боргман (Мартин, Кэррик) – 09:16 (5x5), 1:1 – Тарасенко (Шварц, Шенн) – 22:33 (5x5), 2:1 – Эдмундсон (Шенн, Шварц) – 27:10 (5x5), 3:1 – Пьетранджело (Шенн, Шварц) – 30:28 (5x5), 4:1 – Пяаярви – 41:22 (5x5), 4:2 – Бозак (Марнер, Мартин) – 42:07 (5x5), 5:2 – Соботка (Стин, Штястны) – 42:24 (5x5), 6:2 – Пьетранджело – 47:52 (4x3), 6:3 – Браун (Хайман, Боргман) – 50:10 (5x5), 6:4 – Бозак (Мартин) – 53:13 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сент-Луис Блюз Торонто Мэйпл Лифс Алекс Пьетранджело Владимир Тарасенко
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