«Сент-Луис» победил «Торонто», Тарасенко отметился голом, Пьетранджело — двумя

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» одержали победу над гостями из «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, результат игры — 6:4.



Гости выиграли первый период благодаря точному броску Андреаса Боргмана. Во втором периоде хозяева забили трижды — Владимир Тарасенко забросил свою седьмую шайбу в сезоне, ещё по голу на счету Джоэла Эдмундсона и Алекса Пьетранджело. В третьем периоде соперники забросили по три шайбы, в частности, Пьетранджело оформил дубль, продлив серию поражений «Торонто» до двух матчей.