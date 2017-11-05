Буллит Стэмкоса принёс победу «Тампе» в матче с «Коламбусом»

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержали победу над гостями из «Коламбус Блю Джекетс» по итогам серии буллитов, результат игры — 5:4.



За стартовые три с половиной минуты соперники отличились трижды — Сет Джонс вывел гостей вперёд, «Тампа» ответила голом Брейдена Пойнта и 14-м точным броском Никиты Кучерова. Россиянин отметился с передач соотечественников Михаила Сергачёва и Владислава Наместникова. До первого перерыва «Коламбус» сумел сравнять счёт благодаря Заку Веренски.



Во втором периоде свою седьмую шайбу в сезоне забросил капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, Кучеров выступил ассистентом. Янни Гурд забил четвёртый гол, на экваторе третьего периода Маркус Хянникяйнен вернул интригу, а Брэндон Дубински перевёл игру в овертайм.



За дополнительные пять минут победитель противостояния определён не был, а в серии буллитов заброшенная шайба Стэмкоса позволила хозяевам отпраздновать успех.



Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 32 из 36 бросков, голкипер «Тампы» Андрей Василевский парировал 30 из 34 бросков.

Видео «российского» гола можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.