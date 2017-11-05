«Монреаль» и «Рейнджерс» добились побед в гостях в овертаймах

Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» прервали трёхматчевую серию побед «Виннипег Джетс», победив в овертайме со счётом 5:4. В составе победителей отметим дубль в исполнении Эндрю Шоу, Макс Пачьоретти записал на свой счёт три очка (гол в овертайме и две передачи).



В параллельном матче игрового вечера «Нью-Йорк Рейнджерс» преуспел в овертайме встречи с «Флоридой Пантерз», игра завершилась с аналогичным счётом. Автором решающей шайбы стал Кевин Шаттенкирк. Команда из Нью-Йорка добилась своей третьей победы подряд, представители хоккея Флориды проиграли в четвёртый раз кряду.