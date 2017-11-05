До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Монреаль» и «Рейнджерс» добились побед в гостях в овертаймах

Хоккей

Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» прервали трёхматчевую серию побед «Виннипег Джетс», победив в овертайме со счётом 5:4. В составе победителей отметим дубль в исполнении Эндрю Шоу, Макс Пачьоретти записал на свой счёт три очка (гол в овертайме и две передачи).

В параллельном матче игрового вечера «Нью-Йорк Рейнджерс» преуспел в овертайме встречи с «Флоридой Пантерз», игра завершилась с аналогичным счётом. Автором решающей шайбы стал Кевин Шаттенкирк. Команда из Нью-Йорка добилась своей третьей победы подряд, представители хоккея Флориды проиграли в четвёртый раз кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
4 : 5 1:1, 1:1, 2:2, 0:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Лайне (Уилер, Бафлин) – 10:44 (5x4), 1:1 – Шоу (Друен, Пачьоретти) – 19:18 (5x4), 1:2 – Шоу (Уэбер, Пачьоретти) – 22:55 (5x4), 2:2 – Копп (Танев) – 37:16 (5x5), 3:2 – Элерс (Майерс, Троуба) – 44:25 (5x4), 4:2 – Уилер (Бафлин) – 46:39 (5x4), 4:3 – Плеканец (Галлахер) – 48:17 (5x5), 4:4 – Питри – 55:16 (5x5), 4:5 – Пачьоретти (Гальченюк, Уэбер) – 63:07 (4x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
4 : 5 0:0, 2:2, 2:2, 0:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Севьюр (Хэйли, Маккензи) – 23:11 (5x5), 1:1 – Холден (Макдона, Фаст) – 27:54 (5x5), 2:1 – Севьюр (Маккензи, Хэйли) – 34:14 (5x5), 2:2 – Шаттенкирк (Миллер) – 38:58 (5x5), 2:3 – Грабнер (Фаст) – 45:18 (5x5), 3:3 – Яндл (Макгинн, Барков) – 48:45 (5x5), 3:4 – Нэш (Макдона, Миллер) – 51:25 (5x4), 4:4 – Трочек (Юбердо) – 58:04 (6x5), 4:5 – Шаттенкирк (Нэш, Миллер) – 61:08 (3x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виннипег Джетс Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Рейнджерс Флорида Пантерз
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент