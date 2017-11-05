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«Даллас» выиграл у «Баффало», Радулов стал автором результативной передачи

Хоккей

«Даллас Старз» не оставил шансов гостям из «Баффало Сэйбрз», обыграв соперников со счётом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хозяева забросили четыре шайбы уже к 13-й минуте и уверенно довели игру до победы. В эпизоде с четвёртым голом в исполнении Тайлера Сегина одним из ассистентов выступил Александр Радулов. Россиянин набрал своё 12-е очко в текущем сезоне.

Радулов провёл на льду без малого 18 минут. Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин получил 19 с половиной минут игрового времени и завершил матч с показателем полезности «-1».

Эпизод с результативной передачей Радулова можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
5 : 1 4:0, 1:1, 0:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Эли (Руссель) – 03:09 (5x5), 2:0 – Факса (Смит, Клингберг) – 07:07 (5x5), 3:0 – Джонс (Смит, Факса) – 10:27 (5x5), 4:0 – Сегин (Клингберг, А. Радулов) – 12:51 (5x4), 4:1 – О'Райлли – 31:51 (5x5), 5:1 – Руссель (Клингберг, Сегин) – 38:50 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Даллас Старз Александр Радулов Виктор Антипин Тайлер Сегин
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