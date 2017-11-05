«Даллас» выиграл у «Баффало», Радулов стал автором результативной передачи

«Даллас Старз» не оставил шансов гостям из «Баффало Сэйбрз», обыграв соперников со счётом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.



Хозяева забросили четыре шайбы уже к 13-й минуте и уверенно довели игру до победы. В эпизоде с четвёртым голом в исполнении Тайлера Сегина одним из ассистентов выступил Александр Радулов. Россиянин набрал своё 12-е очко в текущем сезоне.



Радулов провёл на льду без малого 18 минут. Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин получил 19 с половиной минут игрового времени и завершил матч с показателем полезности «-1».

Эпизод с результативной передачей Радулова можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».