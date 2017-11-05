Сергачёв разорвал оборону «Коламбуса» и отдал шикарный пас на гол Кучерову

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:4 Б.



В первом периоде при игре в чужой зоне нападающий Владислав Наместников отдал передачу на защитника Михаила Сергачёва. Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский выкатился далеко из ворот под бросок, а Сергачёв не глядя отдал поперечную передачу на Никиту Кучерова, который расстрелял пустые ворота.

Кучеров забросил 14-ю шайбу в сезоне, он находится на первом месте в списке снайперов. 19-летний Сергачёв в 15 матчах набрал 12 (4+8) очков.

Буллит Стэмкоса принёс победу «Тампе» в матче с «Коламбусом»

Видео гола можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

