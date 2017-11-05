QMJHL: форвард «Гатино» Абрамов сделал хет-трик и стал второй звездой матча

Нападающий команды QMJHL «Гатино» Виталий Абрамов оформил хет-трик в матче с «Бленвиль-Буабриан», который закончился со счётом 3:2 ОТ, и был признан второй звездой встречи.



Абрамов закончил матч с показателем полезности «+3», выиграл 7 вбрасываний из 15 и нанёс 4 броска по воротам. Форвард «Гатино» Михаил Шестопалов отметился 2 передачами.



Первой звездой при этом стал форвард «Бленвиля» Александр Алейн, который забил один гол и завершил матч с показателем полезности «-3».

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте QMJHL.

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Справка «Чемпионата»



Виталий Абрамов, родился 8 мая 1998 года в Челябинске.



Выступал за юношеские команды «Трактора», а в сезоне-2014/15 играл в МХЛ, набрав 14 (8+6) очков в 20 матчах за «Белых Медведей». Принимал участие в Мировом Кубке вызова, в шести матчах отметившись тремя голами и шестью передачами.



С сезона-2015/16 играет за «Гатино», в 142 матчах набрал 2018 (94+124) балла. В этом регулярном чемпионате забросил 10 шайб и сделал 11 передач в 13 играх.



Задрафтован «Коламбусом» в 2016 году под общим 65-м номером.