Тарасенко набрал 300-е очко за карьеру

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко набрал 2 очка в домашнем матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:4) и добрался до отметки в 300 очков за карьеру. Для того, чтобы достичь этого рубежа, Владимиру потребовалось сыграть в НХЛ всего 356 матчей, все из которых он провёл в форме «музыкантов».



В списке самых результативных россиян он занимает 34-е место, и в ближайшее время должен обогнать защитника Бориса Миронова (307) и нападающего Сергея Брылина (308). Напомним, что лидером среди российских хоккеистов в НХЛ по набранным очкам за карьеру является Сергей Фёдоров (1179 очков в 1248 матчах).