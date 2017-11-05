Стэмкос – о сейве Василевского в ОТ: забей «Коламбус», я бы из героя стал изгоем

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 Б) и своё удаление в овертайме.

«Из героя я мог превратиться в изгоя, если бы они забили после моего глупого удаления в овертайме. Спасибо бригаде меньшинства, которая проделала отличную работу, особенно хочу отметить Василевского, который совершил важный сейв.

Мы примем эту победу, но нам надо намного лучше завершать матчи. Мы слишком много откатывались назад. Когда ты ведёшь в две шайбы дома, доводить дело до победы надо автоматически. У нашей команды это всегда хорошо получалось. Мы разберём видео и станем лучше. Надо сохранять концентрацию и продолжать действовать агрессивно.



Соперник здорово играл с тех пор, как мы последний раз с ним встречались. Знали, что это будет плотная игра. Мы очень хорошо действовали первые два периода, нам надо найти способ не отступать в третьем, потому что мы не хотим позволять сопернику отыгрывать по две шайбы», — сказал Стэмкос в эфире клубного телевидения.

Ovechkin Team: передачи Кузнецова, Орлова и 11-й гол капитана «Вашингтона» Овечкин прервал безголевую серию, Кучеров забил 14-й гол, а ещё были шайбы Тарасенко, Анисимова, Якупова и гениальная передача Сергачёва.

Видео сейва Василевского на Артемии Панарине в овертайме можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.