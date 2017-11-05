Хет-трик Бисера обеспечил «Ванкуверу» победу над «Питтсбургом»

Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» нанесли поражение гостям из «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, обыграв обладателей кубка Стэнли со счётом 4:2.



Джейк Гюнцель вывел гостей вперёд на третьей минуте, но следом Брок Бисер восстановил равновесие в счёте. В середине второго периода американский нападающий оформил дубль, а в третьем периоде стал автором хет-трика, ответив на заброшенную шайбу канадского нападающего «пингвинов» Грега Маккигга. За три с половиной минуты до окончания матча Бо Хорват добавил к трём своим передачам и гол, а Бисер выступил ассистентом, также заработав своё четвёртое очко в игре.



Российский нападающий «Питтсбурга» провёл на льду без малого 24 минуты, не отметился результативными действиями и получил коэффициент полезности «-1». Нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров получил 12 минут игрового времени, 2 минуты штрафа и завершил матч с аналогичным показателем полезности.

Ovechkin Team: передачи Кузнецова, Орлова и 11-й гол капитана «Вашингтона» Овечкин прервал безголевую серию, Кучеров забил 14-й гол, а ещё были шайбы Тарасенко, Анисимова, Якупова и гениальная передача Сергачёва.

Видео третьего гола Бисера можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.