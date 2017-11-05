Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хет-трик Бисера обеспечил «Ванкуверу» победу над «Питтсбургом»

Хоккей

Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» нанесли поражение гостям из «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, обыграв обладателей кубка Стэнли со счётом 4:2.

Джейк Гюнцель вывел гостей вперёд на третьей минуте, но следом Брок Бисер восстановил равновесие в счёте. В середине второго периода американский нападающий оформил дубль, а в третьем периоде стал автором хет-трика, ответив на заброшенную шайбу канадского нападающего «пингвинов» Грега Маккигга. За три с половиной минуты до окончания матча Бо Хорват добавил к трём своим передачам и гол, а Бисер выступил ассистентом, также заработав своё четвёртое очко в игре.

Российский нападающий «Питтсбурга» провёл на льду без малого 24 минуты, не отметился результативными действиями и получил коэффициент полезности «-1». Нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров получил 12 минут игрового времени, 2 минуты штрафа и завершил матч с аналогичным показателем полезности.

Ovechkin Team: передачи Кузнецова, Орлова и 11-й гол капитана «Вашингтона»
Овечкин прервал безголевую серию, Кучеров забил 14-й гол, а ещё были шайбы Тарасенко, Анисимова, Якупова и гениальная передача Сергачёва.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
4 : 2 1:1, 1:0, 2:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Гюнцель (Кессел, Кросби) – 02:53 (5x4), 1:1 – Бисер (Хорват) – 07:07 (5x5), 2:1 – Бисер (Берчи, Хорват) – 27:14 (5x5), 2:2 – Маккигг (Ривз) – 44:49 (5x5), 3:2 – Бисер (Хорват, Берчи) – 45:56 (5x5), 4:2 – Хорват (Берчи, Бисер) – 56:29 (5x5)

Видео третьего гола Бисера можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ванкувер Кэнакс Питтсбург Пингвинз Александр Бурмистров Евгений Малкин
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент