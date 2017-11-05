Итоги игрового дня АХЛ для россиян: Зыков вошёл в топ-5 снайперов сезона

Нападающий «Шарлотт Чекерс» Валентин Зыков в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Белвилл Сенаторз»(2:1) забросил свою седьмую шайбу в сезоне и вошёл в пятёрку лучших снайперов сезона. Сразу шесть игроков лиги имеют в своём активе по 7 голов, а единоличным лидером гонки с 12 шайбами является форвард «Лихай Уэлли Фантомс» Даник Мартель. Вратарь Александр Георгиев из «Хартфорда» отразил 8 бросков из 9, процент отражённых бросков составил 88,9.

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