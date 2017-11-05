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175 лет назад 2016
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Итоги игрового дня АХЛ для россиян: Зыков вошёл в топ-5 снайперов сезона

Хоккей

Нападающий «Шарлотт Чекерс» Валентин Зыков в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Белвилл Сенаторз»(2:1) забросил свою седьмую шайбу в сезоне и вошёл в пятёрку лучших снайперов сезона. Сразу шесть игроков лиги имеют в своём активе по 7 голов, а единоличным лидером гонки с 12 шайбами является форвард «Лихай Уэлли Фантомс» Даник Мартель. Вратарь Александр Георгиев из «Хартфорда» отразил 8 бросков из 9, процент отражённых бросков составил 88,9.

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ИгрокКлубОчкиПолезностьШтрафБроски
Толчинский (н)«Шарлтотт»0001
Сошников (н),«Торонто»0021
Голдобин (н)«Ютика»1+0021
Воробьёв (н)«Лихай Уэлли»0-200
Фазлеев (н)«Лихай Уэлли»0+1+103
Пайгин (з),«Бейкерсфилд»,0-101
Береглазов (з)«Хартфорд»0-200
Дыбленко (з)«Бингемтон»0-300
Зыков (н),«Шарлотт»1+0004
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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