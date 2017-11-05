Итоги игрового дня АХЛ для россиян: Зыков вошёл в топ-5 снайперов сезона

Нападающий «Шарлотт Чекерс» Валентин Зыков в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Белвилл Сенаторз»(2:1) забросил свою седьмую шайбу в сезоне и вошёл в пятёрку лучших снайперов сезона. Сразу шесть игроков лиги имеют в своём активе по 7 голов, а единоличным лидером гонки с 12 шайбами является форвард «Лихай Уэлли Фантомс» Даник Мартель. Вратарь Александр Георгиев из «Хартфорда» отразил 8 бросков из 9, процент отражённых бросков составил 88,9.
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|Полезность
|Штраф
|Броски
|Толчинский (н)
|«Шарлтотт»
|0
|0
|0
|1
|Сошников (н),
|«Торонто»
|0
|0
|2
|1
|Голдобин (н)
|«Ютика»
|1+0
|0
|2
|1
|Воробьёв (н)
|«Лихай Уэлли»
|0
|-2
|0
|0
|Фазлеев (н)
|«Лихай Уэлли»
|0+1
|+1
|0
|3
|Пайгин (з),
|«Бейкерсфилд»,
|0
|-1
|0
|1
|Береглазов (з)
|«Хартфорд»
|0
|-2
|0
|0
|Дыбленко (з)
|«Бингемтон»
|0
|-3
|0
|0
|Зыков (н),
|«Шарлотт»
|1+0
|0
|0
|4