«Нэшвилл» упустил 3:0, но победил «Лос-Анджелес» в ОТ, у Емелина «+2»

«Нэшвилл Предаторз» на выезде нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз». Это вторая победа подряд и седьмая в 14 матчах сезона. «Лос-Анджелес» потерпел четвёртое поражение в 14 матчах сезона.

К 25-й минуте матча «Нэшвилл» получил комфортное преимущество в счёте — 3:0. Шайбы забросили Миикка Саломяки, Пи Кей Суббэн и Крэйг Смит. В третьем периоде «короли» отыгрались стараниями Алекса Иафалло, Кристиана Фолино и Алека Мартинеса. Встреча перетекла в овертайм, в котором Виктор Арвидссон принёс «Нэшвиллу» победу.



Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 22 минуты 35 секунд и заработал показатель полезности «+2». Также на его счету 2 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, 2 силовых приёма и 3 заблокированных броска.