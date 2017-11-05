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«Нэшвилл» упустил 3:0, но победил «Лос-Анджелес» в ОТ, у Емелина «+2»

Хоккей

«Нэшвилл Предаторз» на выезде нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз». Это вторая победа подряд и седьмая в 14 матчах сезона. «Лос-Анджелес» потерпел четвёртое поражение в 14 матчах сезона.

К 25-й минуте матча «Нэшвилл» получил комфортное преимущество в счёте — 3:0. Шайбы забросили Миикка Саломяки, Пи Кей Суббэн и Крэйг Смит. В третьем периоде «короли» отыгрались стараниями Алекса Иафалло, Кристиана Фолино и Алека Мартинеса. Встреча перетекла в овертайм, в котором Виктор Арвидссон принёс «Нэшвиллу» победу.

Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 22 минуты 35 секунд и заработал показатель полезности «+2». Также на его счету 2 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, 2 силовых приёма и 3 заблокированных броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3 : 4 0:2, 0:1, 3:0, 0:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Саломяки (Вебер, Ернкрок) – 09:12 (5x5), 0:2 – Суббэн (Хартнелл, Джохансен) – 10:06 (5x5), 0:3 – Смит (Форсберг) – 24:47 (5x5), 1:3 – Иафалло (Копитар, Тоффоли) – 40:16 (5x5), 2:3 – Фолин (Форборт, Пирсон) – 45:20 (5x5), 3:3 – Мартинес (Даути, Копитар) – 52:16 (5x4), 3:4 – Арвидссон (Ернкрок) – 64:40 (3x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Кингз Нэшвилл Предаторз Алексей Емелин
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