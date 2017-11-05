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175 лет назад 2016
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QMJHL: Чехович набрал три очка и стал второй звездой матча с «Шикутими»

Хоккей

Нападающий «Бэй-Комо Драккар» Иван Чехович был признан второй звездой матча регулярного чемпионата QMJHL с «Шикутими». Матч завершился со счётом 6:3.

В данном матче регулярного чемпионата россиянин набрал три (1+2) очка. Показатель полезности составил 0. Форвард «Шикутими» Владислав Котков очков не заработал. Показатель его полезности составил «-1».

Справка «Чемпионата»
Иван Чехович, нападающий.
Родился 4 января 1999 года в Екатеринбурге.
Выступал за юниорские команды московского «Динамо», а затем за ХК МВД в МХЛ. В QMJHL выступает второй сезон.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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