Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Овечкин забил первый гол в 6 последних играх

В ночь с 4 на 5 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 13 матчей, в которых приняли участие 24 российских игрока. Александр Овечкин прервал пятиматчевую безголевую серию, Панарин не забивает уже 10 игр. Никита Кучеров набрал два очка, а Андрей Василевский в очном противостоянии переиграл Сергея Бобровского. Виктор Антипин, который проводит дебютный сезон в НХЛ, впервые сыграл более 19 минут.
Ovechkin Team: передачи Кузнецова, Орлова и 11-й гол капитана «Вашингтона»
Овечкин прервал безголевую серию, Кучеров забил 14-й гол, а ещё были шайбы Тарасенко, Анисимова, Якупова и гениальная передача Сергачёва.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|30 из 34
|88,2
|5:4 Б
|Бобровский
|«Коламбус»
|32 из 36
|88,9
|4:5 Б
|Варламов
|«Колорадо»
|33 из 37
|89,2
|5:4 Б
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+1
|0
|4
|-1
|23.19
|-
|0
|0
|Наместников (н)
|«Тампа»
|0+1
|0
|2
|-1
|21.24
|4 из 9
|3
|1
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|4
|0
|17.21
|-
|2
|2
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|2
|0
|16.41
|6 из 13
|0
|0
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+1
|0
|7
|+2
|19.08
|0 из 1
|0
|0
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|1+0
|4
|2
|+1
|15.50
|-
|2
|0
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|1+0
|0
|3
|+1
|17.46
|10 из 16
|0
|0
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|0
|1
|+1
|17.44
|-
|1
|0
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0
|0
|2
|-1
|23.43
|4 из 15
|0
|0
|Бурмистров (н)
|«Ванкувер»
|0
|2
|0
|-1
|12.00
|6 из 13
|1
|0
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0
|0
|4
|0
|21.31
|-
|0
|0
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0
|2
|5
|+1
|18.21
|-
|1
|0
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0
|2
|3
|-1
|14.19
|0 из 2
|0
|0
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|2
|2
|+1
|13.03
|-
|1
|0
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|2
|1
|+2
|18.54
|-
|2
|1
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0
|0
|1
|-2
|22.45
|-
|1
|1
|Антипин (з)
|«Баффало»
|0
|0
|0
|-1
|19.28
|-
|0
|1
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0
|0
|0
|0
|16.42
|-
|4
|0
|Миронов (з)
|«Колорадо»
|0
|2
|0
|0
|8.53
|-
|1
|0
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0
|4
|0
|-1
|17.22
|-
|1
|1
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0
|2
|2
|+2
|22.35
|-
|3
|2
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