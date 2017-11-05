Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Овечкин забил первый гол в 6 последних играх

В ночь с 4 на 5 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 13 матчей, в которых приняли участие 24 российских игрока. Александр Овечкин прервал пятиматчевую безголевую серию, Панарин не забивает уже 10 игр. Никита Кучеров набрал два очка, а Андрей Василевский в очном противостоянии переиграл Сергея Бобровского. Виктор Антипин, который проводит дебютный сезон в НХЛ, впервые сыграл более 19 минут.

Ovechkin Team: передачи Кузнецова, Орлова и 11-й гол капитана «Вашингтона» Овечкин прервал безголевую серию, Кучеров забил 14-й гол, а ещё были шайбы Тарасенко, Анисимова, Якупова и гениальная передача Сергачёва.

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Василевский «Тампа» 30 из 34 88,2 5:4 Б Бобровский «Коламбус» 32 из 36 88,9 4:5 Б Варламов «Колорадо» 33 из 37 89,2 5:4 Б

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Кучеров (н) «Тампа» 1+1 0 4 -1 23.19 - 0 0 Наместников (н) «Тампа» 0+1 0 2 -1 21.24 4 из 9 3 1 Овечкин (н) «Вашингтон» 1+0 0 4 0 17.21 - 2 2 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 0 2 0 16.41 6 из 13 0 0 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 1+1 0 7 +2 19.08 0 из 1 0 0 Якупов (н) «Колорадо» 1+0 4 2 +1 15.50 - 2 0 Анисимов (н) «Чикаго» 1+0 0 3 +1 17.46 10 из 16 0 0 Радулов (н) «Даллас» 0+1 0 1 +1 17.44 - 1 0 Малкин (н) «Питтсбург» 0 0 2 -1 23.43 4 из 15 0 0 Бурмистров (н) «Ванкувер» 0 2 0 -1 12.00 6 из 13 1 0 Панарин (н) «Коламбус» 0 0 4 0 21.31 - 0 0 Дадонов (н) «Флорида» 0 2 5 +1 18.21 - 1 0 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0 2 3 -1 14.19 0 из 2 0 0 Сергачёв (з) «Тампа» 0+1 2 2 +1 13.03 - 1 0 Орлов (з) «Вашингтон» 0+1 2 1 +2 18.54 - 2 1 Зайцев (з) «Торонто» 0 0 1 -2 22.45 - 1 1 Антипин (з) «Баффало» 0 0 0 -1 19.28 - 0 1 Задоров (з) «Колорадо» 0 0 0 0 16.42 - 4 0 Миронов (з) «Колорадо» 0 2 0 0 8.53 - 1 0 Куликов (з) «Виннипег» 0 4 0 -1 17.22 - 1 1 Емелин (з) «Нэшвилл» 0 2 2 +2 22.35 - 3 2

Таблицу можно посмотреть также в хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».