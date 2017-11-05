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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Овечкин забил первый гол в 6 последних играх

Хоккей

В ночь с 4 на 5 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 13 матчей, в которых приняли участие 24 российских игрока. Александр Овечкин прервал пятиматчевую безголевую серию, Панарин не забивает уже 10 игр. Никита Кучеров набрал два очка, а Андрей Василевский в очном противостоянии переиграл Сергея Бобровского. Виктор Антипин, который проводит дебютный сезон в НХЛ, впервые сыграл более 19 минут.

Ovechkin Team: передачи Кузнецова, Орлова и 11-й гол капитана «Вашингтона»
Овечкин прервал безголевую серию, Кучеров забил 14-й гол, а ещё были шайбы Тарасенко, Анисимова, Якупова и гениальная передача Сергачёва.
ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Василевский«Тампа»30 из 3488,25:4 Б
Бобровский«Коламбус»32 из 3688,94:5 Б
Варламов«Колорадо»33 из 3789,25:4 Б
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Кучеров (н)«Тампа»1+104-123.19-00
Наместников (н)«Тампа»0+102-121.244 из 931
Овечкин (н)«Вашингтон»1+004017.21-22
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+102016.416 из 1300
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+107+219.080 из 100
Якупов (н)«Колорадо»1+042+115.50-20
Анисимов (н)«Чикаго»1+003+117.4610 из 1600
Радулов (н)«Даллас»0+101+117.44-10
Малкин (н)«Питтсбург»002-123.434 из 1500
Бурмистров (н)«Ванкувер»020-112.006 из 1310
Панарин (н)«Коламбус»004021.31-00
Дадонов (н)«Флорида»025+118.21-10
Бучневич (н)«Рейнджерс»023-114.190 из 200
Сергачёв (з)«Тампа»0+122+113.03-10
Орлов (з)«Вашингтон»0+121+218.54-21
Зайцев (з)«Торонто»001-222.45-11
Антипин (з)«Баффало»000-119.28-01
Задоров (з)«Колорадо»000016.42-40
Миронов (з)«Колорадо»02008.53-10
Куликов (з)«Виннипег»040-117.22-11
Емелин (з)«Нэшвилл»022+222.35-32

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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