«Вегас» задействовал 4 вратарей на старте сезона из-за травм, и каждый победил

Новичок Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» праздновал победу над «Оттава Сенаторз» (5:4) в матче регулярного чемпионата. Команда прервала трёхматчевую серию поражений.



24-летний голкипер невадской команды Максим Лагасе одержал свою первую победу в Национальной хоккейной лиге. На счету вратаря 24 сейва в данном матче. Он стал четвёртым вратарём команды, одерживавшим победу в дебютном сезоне. Трое других – Марк-Андре Флёри, Малькольм Суббэн и Оскар Данск – в настоящее время травмированы.

Известный вратарь, а ныне хоккейный эксперт, Илья Брызгалов в телепрограмме пошутил, что ему из «Вегаса» никто не звонил, а пока он сможет появиться в воротах команды, травмированные вратари вернутся в строй.